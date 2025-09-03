Skipr

Nieuwe toezichthouders bij RKZ

,

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) krijgt twee nieuwe toezichthouders; Leontine van der Goes en Sylca Vellinga. Zij nemen de plek in van Mark de Jong, Susanne Stolte en Saskia Baas, die in 2024 de raad van commissarissen hebben verlaten vanwege het aflopen van hun termijnen.

Leontine van der Goes heeft ervaring in financiën en risicomanagement en weet alles van  transformatie- en renovatietrajecten. Vellinga heeft ervaring in vastgoedmanagement en digitaliseringstrajecten in de internationale context van Air France-KLM. Daarnaast heeft ze ervaring op het gebied van human resource management.

Met de nieuwe commissarissen bestaat de raad van commissarissen van het RKZ uit Ferdinand Grapperhaus (voorzitter), Melvin Mac Gillavry, Jeroen Davidson, Leontine van der Goes en Sylca Vellinga. 

PersonaliaZiekenhuizen

