Nieuwe top 5 gepubliceerd Beter Doen Beter Laten-lijst

Het doel is dat zorgpersoneel meer kijkt naar zorg die passend, bewezen en aantoonbaar nuttig is. Voor de nieuwe lijst heeft het Kennisinstituut van V&VN gekeken naar de richtlijnen die zijn gepubliceerd tussen januari 2023 en oktober 2024 en waarbij V&VN betrokken was. Dat zijn 72 richtlijnen in totaal. Uit 52 richtlijnen zijn aanbevelingen opgenomen.

Palliatieve zorg

Zo staat het niet meer gebruiken van meetinstrumenten in de palliatieve zorg in de nieuwe top 5. Wondverpleegkundige Esmee Kwast: “Bij een cliënt die in de laatste levensfase verkeert, draait alles om het bieden van comfort en pijnverlichting. Dat betekent in de praktijk dat je deze persoon zo min mogelijk belast. Dus het meten van de temperatuur, de bloeddruk of saturatie kan in die laatste dagen worden gestaakt. De uitslagen worden in de overlijdensfase toch alleen maar slechter en bovendien kun je er de cliënt angstiger of onrustiger van maken.”

Intensieve wondzorg schrappen

Het schrappen van onnodige handelingen zorgt voor meer comfort voor een cliënt en het levert ook wat op. IQHealth deed in opdracht van het Kennisinstituut V&VN onderzoek in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum naar het staken van intensieve wondzorg in de stervensfase. Hieruit blijkt dat het stoppen met spoelen van wonden ruim 243.000 euro per jaar op 1.115 patiënten en 13.700 kg CO2 uitstoot bespaart. Dat laatste staat gelijk aan 96 vluchten naar Parijs.