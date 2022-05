Nieuwe voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance

Dorine Wekking is per 1 mei voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG). Ze volgt Inge Brakman op, die deze functie tot 1 januari 2022 heeft vervuld.

Wekking is onder meer voorzitter van de raad van toezicht van ViVa! Zorggroep en lid van de raad van commissarissen BT Netherlands, lid van de externe audit commissie van het ministerie van Financiën en voorzitter van Revalidatie Nederland.

Diverse perspectieven

“Voor mij vormt de driehoek bestuur, ondernemingsraad en toezicht de sleutel tot een cultuur waarin het vanzelfsprekend is vanuit diverse perspectieven samen te werken aan het succes van de organisatie op de langere termijn”, zegt Wekking. “De AMG maakt zich hier ook sterk voor en ik vind het interessant om daaraan bij te dragen.”

Dialoog

De AMG is een platform dat overleg in de governancedriehoek stimuleert. Dialoog tussen bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap moet bijdragen aan het goed functioneren van een organisatie. AMG bundelt en deelt relevante artikelen, publicaties, onderzoek en organiseert bijeenkomsten over het thema medezeggenschap en governance.