Nieuwe voorzitter en lid raad van toezicht Saxenburgh

Paul van der Wijk wordt de nieuwe voorzitter raad van toezicht en Hermien van Helsdingen krijgt onder andere medezeggenschap en kwaliteit in haar portefeuille.

“Zorg verdient een kritische blik”, zegt Van Helsdingen. “Wat kan beter maar ook waar zijn we trots op en wat onderscheid ons in dat waar we goed in zijn. De woorden ‘nabijheid’ en ‘aandacht’ maken daarin voor mij het verschil. Het persoonlijke contact maakt de zorg uniek en individueel. Daar gebeurt het, daar krijgt het vorm en kleur.”

Cliëntenraad

Zij is op voordracht van de patiënten- en cliëntenraad gekozen tot nieuw lid raad van toezicht. Kwaliteit van leven voor kwetsbaren in onze samenleving loopt als een rode draad door haar werkervaring.

‘Samenwerken in de zorg wordt steeds intensiever”, zegt Van der Wijk. “Met omliggende ziekenhuizen, huisartsen, VVT en thuiszorg, maar ook met partners zoals gemeente, publieke gezondheid en sociaal domein. De actieve samenwerking over de domeinen heen past uitstekend bij Saxenburgh. Juist haar kracht van kleinschaligheid maakt sterke samenwerking en maatwerk in zorg mogelijk. Zo kunnen medewerkers van Saxenburgh dichtbij ongelooflijk veel betekenen voor patiënten en inwoners.”