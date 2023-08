Nieuwe voorzitter raad van toezicht bij InteraktContour

De Raad van Toezicht van InteraktContour heeft per 1 september een nieuwe voorzitter. Kees Erends neemt dan het stokje over van Wout Adema.

Erends is een ervaren bestuurder en toezichthouder in de zorg. De huisarts en arts gehandicaptenzorg was tien jaar bestuurslid van de ’s Heeren Loo Zorggroep, hij was bestuurder van de Baalderborggroep en had verschillende directiefuncties bij verzekeraar Achmea. Eind vorig jaar werd hij bestuursvoorzitter van het ZEVMB-kenniscentrum, een expertisecentrum voor mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Ook is hij voorzitter van de raad van toezicht van Ziekenhuisgroep Twente.

Strategische ontwikkelingen

InteractContour was naar eigen zeggen op zoek naar een voorzitter met ruime ervaring als toezichthouder en een voorzitter met gedegen kennis van de strategische ontwikkelingen in beleid en financiering van de zorg. Erends brengt deze ervaring mee. Patrick Schoth, vice-voorzitter raad van toezicht: “Wij zijn verheugd Kees Erends te mogen verwelkomen als onze nieuwe voorzitter. In zijn persoon ontvangen wij niet alleen een ervaren toezichthouder, maar ook iemand die vanuit eerdere bestuurlijke functies uitgebreide expertise meebrengt ten aanzien van de gehandicaptenzorg en de uitdagingen waarmee deze sector te maken heeft.”

InteraktContour

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. De organisatie richt zich op het versterken van de mogelijkheden die mensen met hersenletsel nog hebben. Samen met hen en hun naasten boeken ze resultaten op het gebied van wonen, werken en leven. InteraktContour biedt gespecialiseerde behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

Care

Erends kent InteraktContour al vele jaren. “Het is een prachtige organisatie en de NAH-zorg is een bijzonder onderdeel van de Care. Daar zet ik mij dan ook graag nog een aantal jaren met mijn kennis en ervaring voor in.”