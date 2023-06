Nieuwe voorzitter raad van toezicht Jeugdbescherming Overijssel

Na een zorgvuldige procedure uitgevoerd door de clientenraad, ondernemingsraad en de bestuurder heeft de raad van toezicht gekozen voor Boeve.

‘Ervaren toezichthouder’

De organisatie zegt met Boeve een ervaren en deskundige voorzitter te hebben. Jan-Willem Bedeaux, vicevoorzitter RvT, zegt: “De Jeugdbescherming in Nederland staat voor grote inhoudelijke opgaven gepaard aan de inhoudelijke verantwoordelijkheid die zij namens de samenleving draagt en uitvoert. Boeve is een ervaren toezichthouder en brengt brede maatschappelijke ervaring als (interim) bestuurder en organisatieadviseur in het zorg-, welzijns- en sociaal domein mee. Ook was hij eerder wethouder voor o.a. jeugd- en zorgbeleid in Amersfoort.”