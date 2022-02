Nieuwe voorzitter raad van toezicht Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis heeft per 1 januari 2022 Trudy Prins benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij volgt Bernhard Dost op die is teruggetreden wegens het verstrijken van zijn termijn. Trudy Prins is bestuurder van De Rijnhoven, een organisatie voor intramurale en extramurale zorg en behandeling aan ouderen in de regio Utrecht stad en provincie.

Zij is een ervaren toezichthouder met onder andere ervaring in ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ, onderzoek en woningcorporaties. Daarnaast is zij voorzitter van de ZonMW programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Tachtig locaties

Ons Tweede Thuis is met ruim 2.500 cliënten, verdeeld over zo’n 80 locaties een regionale zorgorganisatie die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. De stichting is actief in de regio Amstelland en de Meerlanden, Haarlem en Utrecht Noordwest