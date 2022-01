Nieuwe voorzitter raad van toezicht Sevagram

Interessant voor u

Nieuws Amsterdam UMC trekt onderzoeken in vanwege fouten in gegevens Twee wetenschappelijke artikelen die zijn geschreven door onderzoekers van universitair ziekenhuis Amsterdam UMC worden ingetrokken. De gegevens waarop de artikelen zijn gebaseerd, bleken niet te kloppen. "Opzet kon niet worden aangetoond", aldus het academisch ziekenhuis in Amsterdam. Lees verder

Blog Opinie Omzien naar elkaar vraagt om lerende, reflexieve zorgorganisaties Het motto “Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst” lijkt op het lijf gesneden voor de zorgsector. Een toekomstbestendige zorgsector vraagt om omzien naar elkaar op verschillende manieren. Lees verder

Nieuws Amsterdam UMC krijgt één familiehuis De kinderafdelingen van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, tot voor kort verdeeld over de locaties VUmc en AMC, zijn eind 2021 samengevoegd op locatie AMC. Op de VUmc-locatie is hierdoor geen Ronald McDonald Huis meer nodig. Daarom sluit deze per 15 maart 2022 haar deuren. Lees verder

Nieuws Bijna 750 nieuwe ziekenhuisbedden in Rijnstate Er moeten meer bedden bij in de zorg. Deze roep die al jaren klinkt, nam Rijnstate letterlijk. Het ziekenhuis vervangt eind januari 734 bedden, matrassen en nachtkastjes zodat de patiënten binnenkort op state of the art bedden liggen. Lees verder