Nieuwe voorzitter raad van toezicht tanteLouise

Van der Maas volgt de functie van Miranda de Vries op. Zij trad begin dit jaar aan als de nieuwe bestuurder van Zorggroep Else Maasduinen. De Vries is nog wel toezichthouder bij tanteLouise. Het is echter niet mogelijk om voorzitter te zijn va neen raad van toezicht als je benoemd wordt tot bestuurder.

De afgelopen vijf maanden heeft Van der Maas als interim voorzitter de raad voorgezeten omdat hij bestuurder is bij zorginstelling ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen. Nu legt hij die functie neer want hij gaat met pensioen. Vanaf heden is hij formeel voorzitter van de raad van toezicht van tanteLouise.