Nieuwe voorzitter rvt huisartsenorganisatie GAZO

Gerben Welling is per 1 mei als voorzitter toegetreden tot de raad van toezicht van stichting GAZO.

Welling is een ervaren zorgbestuurder met veel kennis van de eerstelijn. Hij is verpleegkundige van huis uit, zit regelmatig interim-directeur en zit in verschillenden raden van toezicht.

Gezondheidscentra

Stichting GAZO is een organisatie van gezondheidscentra en zelfstandige huisartsen in Amsterdam Zuidoost, Duivendrecht en Diemen. GAZO zet zich in voor goede en toegankelijke eerstelijnszorg vanuit een netwerk met samenwerkingspartners in de regio. Een belangrijke drijfveer voor GAZO is het tegengaan van gezondheidsverschillen en het toegankelijk houden van zorg, juist voor kwetsbare inwoners met minder gezondheidsvaardigheden.