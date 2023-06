Nieuwe voorzitter RvT Jeugdbescherming Overijssel

Na een zorgvuldig selectieproces zijn ze tot deze beslissing gekomen. JbOV geeft aan met Gert Boeve een deskundig en ervaren voorzitter te hebben. Zo was hij onder andere eerder wethouder voor jeugd- en zorgbeleid in Amersfoort.

De vicevoorzitter dan de raad van toezicht, Jan-Willem Bedeaux, zegt het volgende: ““De Jeugdbescherming in Nederland staat voor grote inhoudelijke opgaven gepaard aan de inhoudelijke verantwoordelijkheid die zij namens de samenleving draagt en uitvoert. Ieder kind verdient een veilig pedagogisch thuis. Na een zorgvuldige door de cliëntenraad, ondernemingsraad en de bestuurder, gedragen procedure, zijn we als raad van toezicht content dat de keuze op Gert Boeve is gevallen. Hij is een ervaren toezichthouder en brengt brede maatschappelijke ervaring als (interim) bestuurder en organisatieadviseur in het zorg-, welzijns- en sociaal domein mee.”