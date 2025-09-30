Nieuwe wegwijzer neemt onduidelijkheid weg over vergoedingen voor zorg dak- en thuislozen

De stichting Nederlandse Straatdokters Groep heeft een wegwijzer gemaakt die zorgverleners helpt bij het vergoed krijgen en declareren van zorg aan onverzekerde patiënten.

De ‘Wegwijzer Zorg aan Onverzekerden’ brengt alle informatie op één plek. Het was volgens de stichting voor zorgverleners vaak niet duidelijk welke zorg geleverd kan worden aan patiënten die geen Nederlandse zorgverzekering hebben en deze zorg niet zelf kunnen betalen. Volgens de stichting zijn er ook veel onverzekerde patiënten die hierdoor geen zorg hebben gekregen, of veel te laat.

Dekking

Door de invoering van de Koppelingswet was het niet meer mogelijk een verzekering af te sluiten als er geen adres is. Er bestaan nog wel regelingen om zorg voor dak- en thuisloze mensen te vergoeden, maar die zijn volgens de stichting ingewikkeld en niet op één handige manier te vinden. Straatdokters zijn veel tijd kwijt met uitzoeken welke zorg is gedekt en hoe ze die dekking bij een doorverwijzing duidelijk kunnen maken aan een ziekenhuis of zorgorganisatie.

Medisch noodzakelijke zorg

De wegwijzer neemt ook een van de grootste vraagtekens weg, namelijk de interpretatie van ‘medisch noodzakelijke zorg’. Dinand Abels, directeur van de Nederlandse Straatdokters Groep: “Als een onverzekerde zorg nodig heeft, geldt: bijna alles wat normaal onder de Zorgverzekeringswet valt, mag door de zorgverlener gedeclareerd worden. Bij een verzekerde patiënt vragen we ook niet of een behandeling echt noodzakelijk is. Dat principe hebben we nu helder verwoord. Bovendien is het een doelgroep die sowieso niet snel bij een arts aanklopt, er is echt wel wat aan de hand als ze komen. Sterker, deze groep moet je juist behandelen om nog veel grotere ellende en maatschappelijke kosten later te voorkomen, nog los van het persoonlijk leed.”

De wegwijzer is bruikbaar voor alle zorgverleners – van beginnend apotheker tot doorgewinterd seh-arts – en financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.