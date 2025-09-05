Skipr

Nieuwe zorgberoepen geven lucht op drukke meldkamer ambulancezorg

,

Centralisten zonder BIG-registratie kunnen meldingen via 112 registreren zonder dat ten koste gaat van kwaliteit en patiëntveiligheid. Dat blijkt uit een proef met de inzet van twee nieuwe functies op de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

In de pilot Nieuwe Zorgprofessional (NZP) is gedurende twee jaar onderzoek gedaan naar functiedifferentiatie op de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Het doel was om te onderzoeken of meldingen via 112 deels kunnen worden aangenomen door centralisten zonder verpleegkundige BIG-registratie – de zogenoemde 112-centralisten – zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en patiëntveiligheid. Aanleiding voor het onderzoek is het groeiende personeelstekort op de MKA.

Nieuwe functies

Door nieuwe functies te introduceren – de coördinerend verpleegkundig centralist (CVC) en de 112-centralist – ontstaat er ruimte om een bredere doelgroep aan te trekken voor specifieke taken, zo laat ambulancezorgaanbieder Witte Kruis weten.

De eindevaluatie bevestigt de eerdere tussentijdse conclusie: er is geen aantoonbaar verschil in prestatie tussen 112-centralisten en verpleegkundig centralisten, mits voldaan wordt aan de juiste randvoorwaarden zoals opleiding, begeleiding en communicatie. De pilot voldoet aan alle gestelde voorwaarden van het ministerie van VWS en laat zien dat functiedifferentiatie op de MKA mogelijk is zonder concessies aan kwaliteit of veiligheid, aldus Witte Kruis.

De pilot werd uitgevoerd op de MKA’s van Oost-Brabant, Zeeland-West-Brabant, Hollands Midden en Rotterdam, die gebruikmaken van het beslisondersteunend systeem AMPDS/ProQA.

Personeel

