Nieuwe zorgprestaties ontbreken in update van Wegwijzer bekostiging digitale zorg

Een nieuwe versie van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg is gepubliceerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) acht het niet nodig daar nieuwe zorgprestaties in op te nemen.

De nieuwe versie van de Wegwijzer is volgens de NZa “nadrukkelijk ingestoken in de huidige context van zorgakkoorden, samenwerking en technologische ontwikkelingen”. Het is een update van de vorige versie, niet een compleet nieuw document. De bekostiging gaat niet op de schop en er staan ook geen nieuwe zorgprestaties in.

Preventie is overal

Wel anders is dat preventie is niet langer een aparte bekostigingscategorie is. Het onderwerp is nu meer algeheel aanwezig als onderdeel van andere onderwerpen, zoals leefstijlmonitoring. Ook is er in de nieuwe versie wat meer aandacht voor zogeheten capaciteit verhogende technologie. Naast bekende voorbeelden als de heupairbag en medicijndispensers noemt de NZa onder meer bloeddrukmeters, slimme weegschalen en personenalarmering voor de thuiszorg.

Randvoorwaarden

Als randvoorwaarden voor het benutten van de potentie van dergelijke technologie staat het document een gezamenlijk doel voor verandering, herziening van het zorgproces, voldoende kennis binnen de organisatie, financiele prikkels en opschaling. Wat dat laatste betreft, hamers de NZa onverminderd op samenwerking. “Door fragmentatie is het lastig om de kosten per patiënt laag genoeg te houden. Regionale samenwerking kan bijdragen aan de opschaling en het creëren van grotere patiëntvolumes.”