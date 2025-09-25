Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe zorgprestaties ontbreken in update van Wegwijzer bekostiging digitale zorg

,

Een nieuwe versie van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg is gepubliceerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) acht het niet nodig daar nieuwe zorgprestaties in op te nemen.

De nieuwe versie van de Wegwijzer is volgens de NZa “nadrukkelijk ingestoken in de huidige context van zorgakkoorden, samenwerking en technologische ontwikkelingen”. Het is een update van de vorige versie, niet een compleet nieuw document. De bekostiging gaat niet op de schop en er staan ook geen nieuwe zorgprestaties in.

Preventie is overal

Wel anders is dat preventie is niet langer een aparte bekostigingscategorie is. Het onderwerp is nu meer algeheel aanwezig als onderdeel van andere onderwerpen, zoals leefstijlmonitoring. Ook is er in de nieuwe versie wat meer aandacht voor zogeheten capaciteit verhogende technologie. Naast bekende voorbeelden als de heupairbag en medicijndispensers noemt de NZa onder meer bloeddrukmeters, slimme weegschalen en personenalarmering voor de thuiszorg.

Randvoorwaarden

Als randvoorwaarden voor het benutten van de potentie van dergelijke technologie staat het document een gezamenlijk doel voor verandering, herziening van het zorgproces, voldoende kennis binnen de organisatie, financiele prikkels en opschaling. Wat dat laatste betreft, hamers de NZa onverminderd op samenwerking. “Door fragmentatie is het lastig om de kosten per patiënt laag genoeg te houden. Regionale samenwerking kan bijdragen aan de opschaling en het creëren van grotere patiëntvolumes.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:58 Philips: onderzoeken VS hebben geen directe financiële impact
13:07 Zorg-ict’ers ongerust over buitenlandse toegang tot data
10:44 Nieuwe zorgprestaties ontbreken in update van Wegwijzer bekostiging digitale zorg
24 sep 2025 Achmea investeert met startup TrueSim in simulatietrainingen voor zorgprofessionals
24 sep 2025 Elkerliek ziekenhuis introduceert AI-assistent voor leefstijladvies

Interessant voor u

140 Zorg bij jou start volgend jaar met transmurale thuismonitoring

Naar de podcast

136 Helpdesk Digitale Zorg: ‘Het wantrouwen is best groot’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties