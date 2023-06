Nij Smellinghe neemt afscheid van papieren folders

Het einde van de papieren folder komt in het Friese ziekenhuis op de poliklinieken in zicht. Daar krijgen patiënten informatie zoveel mogelijk digitaal aangeboden via het patiëntenportaal. Dat besluit is onderdeel van de nieuwe koers die het ziekenhuis heeft ingezet de om zorg- en werkprocessen op de verschillende poli’s gelijk te trekken en eenvoudiger te maken.

De papieren folder verdwijnt in de loop van dit jaar ook uit de rest van het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk helemaal geen folders meer gedrukt worden.