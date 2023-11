Nijmeegse geneeskundestudenten: ‘te weinig aandacht voor duurzaamheid in studie’

In 2021 hebben de zeven faculteiten in Nijmegen een convenant afgesloten, met de belofte dat alle studenten in hun studie leren over duurzaamheid. “Mogelijk dat er achter de schermen aan wordt gewerkt, maar van de belofte zien we in het onderwijs nog veel te weinig terug”, zegt geneeskundestudent Isa Witteveen. “Het enige dat we hebben is een keuzevak Planetary Health. Fijn dat het er is, maar het is vrijblijvend.”

Nieuwe afspraak

Als nieuwe impuls voor vergroening wijzen de studenten op de ‘green deal’ van het ministerie VWS, met de afspraak dat vanaf 2025 alle nieuwe studenten geneeskunde en verpleegkunde onderwijs krijgen in duurzame zorg.

Volgens de studenten liggen de goede voorbeelden voor het grijpen op de Nijmeegse campus. Zo wijzen de studenten op het Radboudumc, dat zich in den lande positief onderscheidt als duurzaam ziekenhuis. “Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat onze studenten daar binnenlopen om te leren van goede ervaringen. Er is zoveel laaghangend fruit om te plukken, maar het vele om trots op te zijn is bij veel studenten nog onbekend.”