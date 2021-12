NIP en NVGzP gaan fuseren

“Wij zijn ervan overtuigd dat versnippering in de beroepsverenigingen van psychologen niet bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de psychologische zorg”, aldus de organisaties. Daarom willen de besturen in de toekomst door als één beroepsvereniging, voor alle (post) master opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie.

Intentie

De twee organisaties hebben een intentieverklaring getekend en geven de komende tijd vorm aan de inhoudelijke invulling van dit voornemen.