Nivel: 75-plussers minder vaak naar huisartsenspoedpost

75-plussers gingen de afgelopen jaren steeds minder vaak naar de huisartsenspoedpost. Dat blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksinstituut Nivel .

Buiten kantooruren, als de eigen huisartspraktijk gesloten is, kunnen mensen terecht bij de huisartsenspoedpost voor urgente gezondheidsproblemen. Vooral baby’s, jonge kinderen en 75-plussers komen vaak bij de huisartsenspoedpost.

Verschil mannen en vrouwen

Uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn blijkt dat 75-plussers tussen 2020 en 2024 minder vaak naar de huisartsenpost gingen. Het aantal contacten van 75-plussers met de huisartsenspoedpost daalde in die jaren met 16 procent.

Bij vrouwen nam het aantal contacten af vanaf 85 jaar en ouder (27 procent daling in 2024 ten opzichte van 2020). Bij mannen begon de daling al eerder, namelijk vanaf 75 jaar, met een afname van 17 procent zowel onder 75+ als 85+.

“Uit de cijfers kunnen we niet opmaken waardoor dit verschilt”, tekent Nivel hierbij aan. “Maar mogelijke verklaringen zijn verschillen in zorgvragen, als wel de mate waarin mannen of vrouwen nog zelfstandig wonen en nog gebruikmaken van de huisartsenspoedposten.”

Diabetes

Opvallend is dat het aantal contacten vanwege diabetes mellitus is gehalveerd. Daarnaast namen ook het aantal contacten voor urineweginfecties en vragen over bijwerkingen van geneesmiddelen af. “De daling in contacten voor deze specifieke klachten is een eerste aanwijzing dat de zorg bij de eigen huisarts overdag beter aansluit bij de zorgbehoefte van 75-plussers (zoals preventie en de invoer van de praktijkondersteuner ouderen), waardoor zij buiten kantooruren minder vaak te maken krijgen met urgente gezondheidsproblemen. Er is verder onderzoek nodig om dit positieve effect te bevestigen”, aldus Nivel.