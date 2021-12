Nivel: fors tekort artsen voor jeugdzorg en infectieziekten

Interessant voor u

In Purmerend is een speciale Covid-unit geopend voor mensen met geheugenproblemen. Hier kunnen mensen met dementie terecht die zich op een reguliere Covid-unit door hun ziekte niet aan de veiligheidsafspraken kunnen houden.

Frank Klaassen nieuwe voorzitter rvt Cicero Zorggroep

Frank Klaassen is per 1 januari 2022 benoemd als voorzitter raad van toezicht(rvt) van Cicero Zorggroep in Brunssum.