Nivel: onderzoek naar structurele plek voor mondzorg bij kwetsbare ouderen

Mondaandoeningen zijn geassocieerd met aandoeningen als diabetes mellitus, longontsteking en reumatoïde artritis. Bovendien kunnen pijn in de mond, ondervoeding, kauwklachten en een slechte adem een negatieve invloed hebben op reeds aanwezige aandoeningen en op sociaal welbevinden. “Andersom kunnen mondproblemen worden veroorzaakt of verergerd door andere aandoeningen, medicatiegebruik en gebrek aan sociale contacten”, meldt het Nivel.

Rol zorgprofessionals

Betrokken zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen, aldus het Nivel. “Met ons onderzoek willen wij daarom handvatten te bieden voor het integreren van mondzorg in het algemene zorgprogramma voor deze doelgroep. Om mondzorg een vaste, duidelijke plek in de zorgprogramma’s geven moeten we inzicht krijgen in de ervaringen en meningen van de betreffende zorgprofessionals.”

Het onderzoek van het Nivel bestaat uit een literatuurstudie, interviews met stakeholders en een vragenlijstonderzoek onder betrokken zorgprofessionals. “Met de resultaten bieden we handvatten voor het integreren van mondzorg in integrale zorgprogramma’s voor kwetsbare thuiswonende ouderen.” Doel is om de mondgezondheid en het algemene welzijn van kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Zorginstituut Nederland.