Nivel-onderzoeker gaat data-tak Trimbos leiden

De Beurs was de afgelopen jaren actief als senior-onderzoeker bij Nivel. Eerder was hij onder meer beleidsambtenaar bij het ministerie van OCW. De Beurs noemt zijn overgang naar het Trimbos-instituut een logische stap. “Het Trimbos-instituut is hét kenniscentrum voor de ggz. Ik werkte de afgelopen jaren dan ook al vaak samen met het Trimbos-instituut op het gebied van suïcide preventie, machine learning en de huisartsenzorg. Wat ik bij het Trimbos-instituut zo interessant vindt, is de maatschappelijke vraag; hoe kan het dat je in een welvarende samenleving zoveel psychische problemen hebt, en wat kun je hier mee doen?”

Discussie

Gezien de maatschappelijke ziektelast die psychische problemen met zich meebrengen en de beperkte behandelcapaciteit probeert De Beurs bij te dragen aan het mentaal weerbaar maken van de samenleving. “Het Trimbos-instituut kan, door monitoring en duiding een belangrijke bijdrage aan deze maatschappelijke discussie leveren. Daar zet ik me graag voor in”.

Big data

Een ander aandachtspunt is big data. “Iedereen, van ministerie tot patiënt verwacht veel van big data en machine learning”, aldus De Beurs. “Toch is de toepassing van machine learning in de zorg anders dan de toepassing in bijvoorbeeld de auto-industrie. Zorgdata zijn veel minder compleet, en bevatten, zeker in het geval van de ggz, uiterst gevoelige informatie. De komende jaren zullen we moeten verkennen hoe we de zorg kunnen verbeteren door middel van artificiële intelligentie”.

Mythen

De Beurs manifesteert zichzelf ook als auteur. In zijn nieuwe boek ‘Mythen over zelfmoord’ gaat hij in op veelgehoorde misterverstanden zoals dat je over zelfmoord niet moet praten of dat de meeste zelfmoorden rond de feestdagen plaats vinden. “Over suïcidaliteit bestaat veel onduidelijkheid. Ik wilde op een toegankelijke manier vertellen wat we vanuit onderzoek de afgelopen jaren geleerd hebben over dit maatschappelijk probleem”.

‘Mythen over zelfmoord’ wordt op 8 april gepresenteerd bij RINO Amsterdam. Tijdens de presentatie vertellen maatschappelijke partijen, waaronder de NS, de GGD Amsterdam en 113zelfmoordpreventie, over hoe zelfmoordmythes hun dagelijks werk beïnvloeden. Naast zijn nieuwe functie blijft De Beurs onderzoek doen naar netwerkanalyses en suïcidaal gedrag in het kader van zijn ZonMw ggz Fellowship.