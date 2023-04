Nivel: patiëntveiligheid verschilt per huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijken verschillen in zijn algemeenheid van elkaar wat betreft de patiëntveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel. De onderzoeksinstelling komt met verschillende verbeterpunten. Zo kunnen huisartsenpraktijken nierschade onder ouderen consequenter controleren en het chronisch gebruik van maagzuurremmers tegengaan.

Voor het signaleren van mogelijke verbeterpunten rond de patiëntveiligheid in huisartsenpraktijken heeft het Nivel zes ‘veiligheidsindicatoren’ gedefinieerd. Deze zijn berekend met routinematig geregistreerde zorgdata van 346 huisartsenpraktijken met ruim een miljoen ingeschreven patiënten in 2019. De huisartsenpraktijken doen mee aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Zes verbeterpunten

“Er waren duidelijk verschillen zichtbaar tussen huisartsenpraktijken op de zes berekende indicatoren”, aldus het Nivel. De variatie tussen praktijken liep op tot 20 procent en kan van veel factoren afhankelijk zijn. Omdat de variatie niet op praktijkniveau herleid kan worden, adviseert het Nivel huisartsen om te reflecteren op de zes indicatoren.

Om de patiëntveiligheid bij huisartsenpraktijken te verbeteren, komt het Nivel met zes verbeterpunten. Zo dient er consequenter op nierschade bij ouderen gecontroleerd te worden. Ook mag er meer aandacht zijn voor ontstekingsremmende geneesmiddelen die ook pijnstillend en koortswerend werken door patiënten met een verminderde nierfunctie of hartfalen. Verder dient het chronisch gebruik van maagzuurremmers te worden tegengegaan, moeten huisartsen voorzichtig zijn met het voorschrijven van benzodiazepinen bij ouderen en mag er meer aandacht gaan naar het gebruik van salicylaten door patiënten met een verminderde nierfunctie. “Onze ‘spiegelinformatie’ kan huisartsenpraktijken ondersteunen beleid te ontwikkelen ter verbetering van de zorgverlening op genoemde punten.” Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in het vaktijdschrift Huisarts & Wetenschap.