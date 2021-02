Nivel: zorg ouderen in vervuilde woning kan beter

Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging ervaren knelpunten bij het bieden van zorg aan cliënten in vervuilde woningen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van ZonMw.

Wijkverpleegkundigen denken dat het risico bestaat dat de cliënt een infectie oploopt, dat er brandgevaar is of dat de werkomgeving voor henzelf niet veilig is. Daarnaast geven ze aan dat ze terughoudend zijn met ingrijpen en niet altijd goed weten wat de juiste manier van handelen is. Betere ondersteuning van deze professionals en samenwerkingsafspraken tussen organisaties in de zorg en het sociale domein kunnen deze knelpunten verminderen, concludeert Nivel.

Als verpleegkundigen en verzorgenden in een woning komen die ernstig vervuild is, vragen zij bijvoorbeeld aan een cliënt die gedoucht wil worden om de doucheruimte leeg te ruimen of om te zorgen voor schone handdoeken. En als zij een wond gaan verzorgen vragen ze om een schoon werkveld, zodat de kans op infecties zo klein mogelijk is.

Lang wachten

Maar als de cliënt niet aan deze vraag voldoet, blijken wijkverpleegkundigen lang te wachten met het betrekken van andere professionals bij het probleem. Vaak is niet bekend welke andere professionals bij de cliënt betrokken zijn of welke hulp zij zouden kunnen bieden. Daarnaast bestaat de angst dat het inroepen van andere professionals ten koste gaat van de vertrouwensrelatie die zij hebben met de cliënt. Ten slotte geven de geïnterviewde verpleegkundigen en verzorgenden aan dat zij de privacy van de cliënt willen beschermen.

Uit het onderzoek blijkt dat de wijkverpleging gebaat is bij een helder organisatiebeleid. Hierbij valt te denken aan het opstellen van een procedure met te doorlopen stappen en hulpmiddelen om de aard en ernst van de vervuiling in kaart te brengen. Mogelijk kunnen wijkverpleegkundigen een deskundige consulteren, meer kennisaanbod over de mogelijke oorzaken van vervuiling verwerven en meer vaardigheden aangeleerd krijgen.