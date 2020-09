NKI, AvL en UvA gaan kanker te lijf met kunstmatige intelligentie

Deze week hebben Marien van der Meer, bestuurder van AvL, en universiteitsbestuurder Geert te Dam de overeenkomst voor de start van het nieuwe laboratorium getekend. Dat gaat deel uitmaken van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI).

Voor en tijdens de behandeling krijgen medisch specialisten te maken met veel en complexe informatie van de patiënt, uit bijvoorbeeld medische beeldvorming, pathologie, DNA-analyse. Het is lastig om op basis van al deze informatie de juiste behandeling te kiezen. Het gebruik van zelflerende algoritmen kan daarbij helpen. Het is de bedoeling om de in het ICAI ontwikkelde algoritmes binnen het AvL-ziekenhuis uit te rollen.

Als personalised medicine willen de wetenschappers op basis van beelden voorspellen welke patiënt het meest gebaat is bij welke therapie. Bij beeldherkenning voor het opsporen van kanker, wordt een grote database van medische afbeeldingen van patiënten met kanker gebruikt. De computer leert daarvan. Als de database groot genoeg is, kan AI al net zo goed als een specialist tumoren onderscheiden. Door AI-gedreven beeldanalyse, die de behandelaar continu van informatie voorziet, kan een therapie specifieker op de patiënt worden toegepast.

Ook willen de onderzoekers kijken of ze algoritmes kunnen ontwikkelen voor semiautomatische behandelingen, naar analogie van een zelfrijdende auto.