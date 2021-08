Nog geen coronahaarden door introductieweken studenten

Drie besmettingen

Tijdens en na de KEI-week in Groningen, die tot en met 20 augustus duurde, zijn onder de 5.500 deelnemers 3 besmettingen gemeld. Er werden duizenden tests afgenomen, maar hoeveel precies is volgens het LOCI onduidelijk. In Leiden bezochten 4000 deelnemers de EL CID. Er werden meer dan 7000 tests afgenomen. Tijdens en na de introductietijd, die tot en met 21 augustus duurde, zijn in totaal 20 positieve tests gemeld.

Rotterdam

Hoeveel besmettingen er tijdens en na de EUREKA in Rotterdam (4000 deelnemers, afgelopen op 19 augustus) werden geconstateerd is niet bekend, maar er zijn volgens het LOCI “geen brandhaarden” ontstaan in de Maasstad. In Delft (3000 deelnemers, afgelopen op 20 augustus) zijn eveneens tot nu toe geen uitbraken geconstateerd.

Testen voor toegang

Tijdens de meeste introductieweken werd gewerkt met Testen voor Toegang. In Leiden was in samenwerking met de GGD een teststraat opgezet en in Utrecht werden tijdens de introductiedagen geen testuitslagen gevraagd. In de Domstad deden 2000 mensen mee aan de UIT (afgelopen op 18 augustus), waar in totaal 4 besmettingen tijdens en na afloop van de introductietijd zijn gemeld. (ANP)