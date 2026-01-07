Skipr

Nog geen grote drukte in ziekenhuizen door nieuwe gladheid

,

In ziekenhuizen is het vooralsnog niet al te druk door de gevolgen van gladheid en sneeuwval. Er komen wel wat meer mensen binnen op de spoedeisende hulp dan op een normale woensdag, maar het is vergelijkbaar met de afgelopen dagen.

Ziekenhuis Tergooi MC in Hilversum heeft het wel druk. Daar komen volgens een woordvoerder veel mensen binnen met botbreuken door gladheid.

Drukker dan normaal

Bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kwamen woensdagochtend ongeveer zeven mensen binnen met een botbreuk. Bij het merendeel kwam dit door de gladheid. “Het is wederom wat drukker dan normaal op de SEH, maar nog altijd goed te behappen”, laat een woordvoerder weten. Volgens het ziekenhuis kunnen operaties gewoon doorgaan en zijn er nauwelijks afspraken afgezegd op de polikliniek.

Afspraak polikliniek afgezegd

Ziekenhuis Adrz in Goes ontvangt wel wat meer mensen die door gladheid gewond zijn geraakt dan in het begin van de week, “maar gelukkig geen grote aantallen”. Sommige patiënten hebben een afspraak bij de polikliniek afgezegd. Daarnaast liggen er een paar patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten, maar nog niet thuis kunnen komen. Ook het UMCG in Groningen ziet “dat patiënten die naar huis kunnen dat vanwege het weer soms nog niet durven”. Op de spoedeisende hulp van het academische ziekenhuis is het nog niet bijzonder druk.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk kreeg zes patiënten binnen door “verkeersongevallen, letsel aan pols en enkel, de gebruikelijke valpartijen”. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft “weinig extra drukte”, maar krijgt wel veel afmeldingen van patiënten die een afspraak willen verzetten.

Medewerkers in ziekenhuis overnacht

Ziekenhuis Bravis in Roosendaal zag woensdagochtend twee mensen met een botbreuk door het winterweer. Op de locatie in Bergen op Zoom zijn nog geen gewonden door gladheid binnengebracht. Medewerkers hebben in het ziekenhuis overnacht om te voorkomen dat ze onderweg zouden stranden.

Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk laat weten dat het daar momenteel rustig is. Het regionale ziekenhuis heeft sinds dinsdagmiddag “een aantal patiënten” behandeld. Ook bij het Franciscus (Rotterdam en Schiedam) en het St. Antonius (Utrecht en Nieuwegein) is het relatief rustig. Het Zaans Medisch Centrum heeft het druk met het verzetten van geplande afspraken, maar niet op de spoedeisende hulp. (ANP)

