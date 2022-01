Nog geen opvolger Conny Helder bij tanteLouise

“Wij hebben het volledige vertrouwen in Ingeborg Roks en Jan-Kees van Wijnen als bestuurders”, laat toezichtsvoorzitter Miranda de Vries weten: “Zij zullen als bestuurders de organisatie leiden en samen met al onze medewerkers en vrijwilligers blijven werken aan de beste zorg voor onze cliënten.”

De raad van toezicht “neemt de tijd” om in de komende periode, in overleg met Roks, Van Wijnen en belanghebbenden zoals de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, na te denken over welke bestuursstructuur het beste de doelstellingen van de organisatie ondersteunt.