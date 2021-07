Nog steeds kunnen niet alle huisartsen in webportaal voor vaccinatiebewijzen

Interessant voor u

Nieuws NVZ vraagt 600 miljoen euro van politiek voor werknemers ziekenhuizen Volgens de NVZ zijn investeringen nodig in arbeidsvoorwaarden, werkondersteuning en het opleiden van extra medewerkers, door het voorzien in kostendekkende stagevergoedingen. Het aantrekken en behouden van medewerkers is noodzakelijk voor de ziekenhuiszorg en de inhaalzorg. De Tweede Kamer kan het personeel verder steunen door de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) te verlengen, aldus de NVZ. […] Lees verder

Nieuws 962 coronagevallen geteld, hoogste aantal in twee weken In de afgelopen week zijn 4.610 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 659 geconstateerde besmettingen per dag. Amsterdam Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kwamen 108 besmettingen aan het licht, het hoogste aantal voor die gemeente sinds 4 juni. In Rotterdam werden 49 positieve […] Lees verder

Nieuws Minder dan 250 coronapatiënten in de ziekenhuizen Uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald met dertig naar 248 patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nog 140 coronapatiënten, een daling van 19 ten opzichte van een dag eerder. Het aantal Covid-patiënten op de intensive cares daalde met 11 naar 108. Op 22 […] Lees verder

Nieuws Mirjam van Velthuizen ruilt UMC Utrecht in voor ProRail Van Velthuizen is inmiddels acht jaar lid van de raad van bestuur van UMC Utrecht. Eerder was zij lid van de directie van RIVAS Zorggroep en manager binnen UMC Utrecht. Voorzitter raad van toezicht Caroline Princen: “Mirjam is een allround en seasoned bestuurder die we niet graag zien gaan. Ze heeft een belangrijke rol vervuld […] Lees verder