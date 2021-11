Nog steeds honderden pleegouders te weinig

Interessant voor u

Nieuws

IGJ stelt locatie De Trans onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft besloten een locatie van De Trans, Leeuwerikenveld 5 in Emmen, onder verscherpt toezicht te stellen. De IGJ heeft dit besluit genomen omdat zij tijdens haar bezoek in augustus heeft geconstateerd dat zij tekortkomingen ziet in het bieden van goede zorg. Het verscherpt toezicht is voor zes maanden