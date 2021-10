Nog veel winst te boeken met Juiste Zorg op de Juiste Plek

In een vandaag verschenen Voortgangsbrief over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), benoemt Hugo de Jonge een aantal successen van deze beweging. Een aanvullende Quickscan JZOJP van ZonMw laat zien dat vooral het stimuleren van e-health de grote de winst die tijdens de coronapandemie is geboekt, kan bestendigen.

Al een aantal jaren richt de taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) zich op het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door bijvoorbeeld e-health). Het subsidieprogramma JZOJP van ZonMw, dat in maart 2019 van start ging, bestond uit een aantal subsidiemogelijkheden waaronder verschillende impulsen en de vouchers. Uit de voorlopige evaluatie van de subsidierondes blijkt dat er een forse eerste stap is gezet ter ondersteuning van de JZOJP-beweging; zowel in kwantiteit (112 impulsprojecten en 170 vouchers), als in kwaliteit.

E-health

E-health toepassingen worden mondjesmaat ingezet als middel voor het ondersteunen van de realisatie van de doelstellingen van de projecten. Slechts enkele impulsen (5 procent) formuleren de inzet van e-health als specifieke doelstelling. Ongeveer een derde van de impulsen (30 procent) gebruikt e-health als middel.

De coronapandemie heeft laten zien dat daar grote winst te behalen is. Het gaat daarbij om communicatie, tijd, belasting voor patiënten en professionals in de realisatie van samenhangende zorg en ondersteuning. Het stimuleren van e-health in nieuwe projecten zal deze ontwikkeling verder bestendigen.

JZOJP

Ook buiten het ZonMw-programma werken zorgprofessionals op brede schaal en in allerlei vormen aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Het functioneel verbinden en borgen van deze diverse inzet, gericht op de toekomst, is volgens de demissionair minister belangrijk voor de toekomst van de beweging.

De Jonge schrijft tot slot: “Daar waar kaders daadwerkelijk knellen, zal VWS samen met onder andere de NZa, ZiNL en IGJ aanpassingen doen in beleid en wetgeving om ruimte te kunnen bieden of om ontwikkelingen te versnellen.”