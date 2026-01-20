Nooit meer anios in Medisch Contact

Medisch Contact schrapt de term anios (arts niet in opleiding tot specialist). Dat meldt hoofdredacteur Susanne van der Velde. Vanaf nu gaat het artsen-weekblad deze groep artsen aanduiden als ‘basisarts’.

Van der Velde legt in haar redactioneel uit waarom ze deze keuze maken en ze steekt gelijk de loftrompet voor de basisartsen. “Arts níét in opleiding tot specialist, maar wat dan wel? Daarmee doe je geen recht aan het in de frontlinie staan, het vullen van het (nacht)dienstrooster, de eeuwige administratieve rompslomp van het zaalwerk, het draaiend houden van menig ziekenhuis.”

De term basisarts zou volgens Van der Velde kunnen helpen om op een andere manier naar de zorg te kijken. Immers, alle afgestudeerde artsen zijn basisartsen en dus ook als basisarts inzetbaar in alle vakgebieden, ook als ze zich gespecialiseerd hebben. Zelf is ze oncologisch chirurg, en werkte ze een half jaar één dag in de week als basisarts in een huisartsenpraktijk wat ze “verfrissend en horizon­ verbredend” vond.