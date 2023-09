Noord-Brabantse ggz-aanbieder gaat met AI no-shows voorspellen

GGZ WNB, een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de regio Westelijk Noord-Brabant, wil met behulp van artificial intelligence (AI) de administratieve lastendruk verminderen. Bovendien wil het voorspellen welke cliënten mogelijk niet komen opdagen voor een afspraak en daarop inspelen.

De ggz-organisatie sloot onlangs een strategisch partnerschap met het bedrijf ValueCare. Samen gaan ze verschillende processen in de ggz-instelling aanpakken en de benodigde automatiseringen en AI-tools verder ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn een tool die een intake-gesprek opneemt, omzet naar tekst en als gestructureerd verslag in het systeem zet.

No-shows

Een andere toepassing waar de samenwerkende partijen mee aan de slag gaan, is een algoritme om de kans op no-shows te voorspellen. Door daar gericht op in te spelen, bijvoorbeeld door nog eens extra contact te zoeken met de client die de afspraak heeft, probeert de organisatie het aantal no-shows te verminderen. Begin dit jaar begon ook Erasmus MC met deze werkwijze; het ziekenhuis is momenteel bezig het op alle poliklinieken door te voeren.

Tools controleren

Ook het administratieve handwerk, zoals bij de verzekeraar aantonen dat telefonische consulten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, zou geautomatiseerd kunnen worden. AI-tools zouden een verslag kunnen controleren en de tekst kunnen interpreteren, verwachten de initiatiefnemers. Tot slot verwachten GGZ WNB en ValueCare diverse backoffice-processen volledig te kunnen automatiseren.

Resultaten in oktober

“Op deze manier verlagen we de administratieve lastendruk bij onze collega’s zodat zij meer tijd hebben om echt met cliënten bezig te zijn”, vertelt Quirijn Lok, bestuurder GGZ WNB. “We verwachten de eerste resultaten in oktober te realiseren en kijken hier vol enthousiasme naar uit.”

“Het getuigt van een organisatie met lef die niet alleen vernieuwend denkt, maar ook daadwerkelijk de stappen zet om innovatiegericht te handelen”, bewierookt Anneke Lalleman van Valuecare de nieuwe partner. “Samen gaan we vooruit en zetten we de standaard voor de toekomst van de ggz.”