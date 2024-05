Noord-Holland stelt gezonde leefomgeving centraal

De provincie geeft in een startnotitie vier uitgangspunten voor gezonde leefomgeving in beleid. De provincie verankert een gezonde en veilige leefomgeving in haar ambities door schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem bij milieubelastende activiteiten en door blootstelling aan schadelijke stoffen en hinder te verminderen. Daarnaast zet de provincie als bevoegd gezag voor verlening van vergunningen, toezicht en handhaving haar instrumenten optimaal in.

Als derde bepaalt een gezonde leefomgeving mede de inrichting van de ruimte. Als laatste uitgangspunt neemt de provincie een actievere rol in bij de inrichting en ontwikkeling van de ruimte om haar ambities voor een gezonde leefomgeving te realiseren.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Gezonde Leefomgeving en Milieu: “We geven in het ruimtelijk beleid expliciet het belang aan van een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en duidelijk aangeven hoe we een gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren. Waar zijn woningbouw, recreatie of juist industrie of wegen mogelijk?”