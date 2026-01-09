Noordelijke ziekenhuizen: afspraken gaan door

Ondanks het gure winterweer buiten gaan de afspraken bij ziekenhuizen in het noorden van het land gewoon door.

De ziekenhuizen hebben nog niets geannuleerd. Patiënten die niet de weg op willen, kunnen wel contact opnemen om de afspraak te verzetten of om telefonisch met een arts te spreken.

Onder meer de ziekenhuizen UMCG in Groningen, Saxenburgh in Hardenberg, Nij Smellinghe in Drachten, het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda en Frisius MC in Leeuwarden en Heerenveen zeggen dat alle geplande afspraken en operaties doorgaan.

Telefonische afspraak

Het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen handelen zoveel mogelijk afspraken bij de polikliniek telefonisch af.

Ziekenhuisgroep Treant houdt de locaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal gewoon open. Wel zijn priklocaties in de Drentse dorpen Aalden, Sleen, Dalen en Valthe dicht. Zwangere vrouwen kunnen ook geen bloed laten afnemen voor de NIPT, een onderzoek om chromosoomafwijkingen bij de baby vast te stellen. (ANP)