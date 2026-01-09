Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Noordelijke ziekenhuizen: afspraken gaan door

,

Ondanks het gure winterweer buiten gaan de afspraken bij ziekenhuizen in het noorden van het land gewoon door.

De ziekenhuizen hebben nog niets geannuleerd. Patiënten die niet de weg op willen, kunnen wel contact opnemen om de afspraak te verzetten of om telefonisch met een arts te spreken.

Onder meer de ziekenhuizen UMCG in Groningen, Saxenburgh in Hardenberg, Nij Smellinghe in Drachten, het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda en Frisius MC in Leeuwarden en Heerenveen zeggen dat alle geplande afspraken en operaties doorgaan.

Telefonische afspraak

Het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen handelen zoveel mogelijk afspraken bij de polikliniek telefonisch af.

Ziekenhuisgroep Treant houdt de locaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal gewoon open. Wel zijn priklocaties in de Drentse dorpen Aalden, Sleen, Dalen en Valthe dicht. Zwangere vrouwen kunnen ook geen bloed laten afnemen voor de NIPT, een onderzoek om chromosoomafwijkingen bij de baby vast te stellen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

23 jan 2026 VWS op hand van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
23 jan 2026 ETZ vindt in chirurg UMC Utrecht nieuw lid toezichtsraad
22 jan 2026 Gelre ziekenhuizen investeert 40 miljoen na financieel herstel
22 jan 2026 Helft ondervraagde zorgmedewerkers krijgt maandelijks met agressie te maken
22 jan 2026 HMC start als tweede ziekenhuis een vrouwenspreekuur voor medewerkers

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties