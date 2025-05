Noorderbreedte en Revalidatie Friesland benoemen beide nieuwe directeur

Astrid Schrale werkt acht jaar bij Noorderbreedte en Inge Huigen zeven jaar bij Revalidatie Friesland. Zij zullen nauw met elkaar, en met directeur Aukje Reinders van Thuiszorg Het Friese Land samenwerken.

Fusie

De nieuwe rol van directeur is ontstaan door de bestuurlijke fusie tussen Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Revalidatie Friesland. Sinds 1 juli 2024 werken de drie organisaties nauw samen. Met de toenemende vraag naar zorg, is samenwerken in de zorg cruciaal.

“We zijn elk heel goed in wat we doen; ouderenzorg, revalidatiezorg en thuiszorg. Dat blijven we als drie organisaties bieden, maar we zullen steeds intensiever samenwerken”, vertelt Martin Kirchner, bestuurslid van de drie organisaties. “Het is waardevol dat we deze belangrijke functies in kunnen vullen met mensen uit onze eigen organisaties.”

Thuiszorg als basis

“Daarnaast zorgt de bestuurlijke samenwerking voor veel kortere lijnen tussen de drie zorgorganisaties”, vult bestuurslid Peter Visch aan. “We willen cliënten voortaan zorg bieden met een helder zorg- of behandelplan, en met een zorgteam. We hopen dit binnen vijf jaar te realiseren. We willen de zorg, ook de revalidatiezorg, zoveel mogelijk thuis bieden. De thuiszorg vormt straks de basis van onze dienstverlening.”

Noorderbreedte is gespecialiseerd in complexe en specialistische (ouderen)zorg in Friesland binnen vijftien woonzorglocaties en een revalidatiecentrum. Thuiszorg Het Friese Land helpt en begeleidt iedereen die thuis aangewezen is op hulp, verzorging en verpleging om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Kinderen, jongeren en volwassenen die door de gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte medisch specialistische revalidatie nodig hebben, kunnen terecht bij Revalidatie Friesland.