NSC wil serieus werk maken van preventie

Nieuw Sociaal Contract (NSC) legt in het verkiezingsprogramma de nadruk op goede, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Een goede gezondheid begint volgens de partij met preventie. “Iedereen heeft wel iets over preventie gezegd, nu moet er serieus werk van worden gemaakt,” aldus lijsttrekker Pieter Omtzigt tijdens de presentatie van ‘Tijd voor herstel’.

NSC wil daarnaast minder marktwerking, goede arbeidsvoorwaarden voor de professionals in de zorg en een zorgstelsel waarin de mens centraal staat. Het moet daarbij niet alleen om de kosten gaan, maar ook om kwaliteit van leven en levensplezier van mensen.

Preventie

Alle sectoren moeten samenwerken om de gezondheid te verbeteren, staat in het programma: “Een goede gezondheid begint met preventie waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben”. In de NSC-plannen ligt de nadruk op bestaanszekerheid, wat positieve gevolgen moet hebben voor de gezondheid. Gezondheidsproblemen hebben een maatschappelijke oorzaak die aangepakt moet worden volgens NSC. Daarbij wil de partij extra investeren in preventie voor burgers in regio’s en steden waar veel mensen met een lage sociaaleconomische status wonen.

Verder wil de partij investeren in een gezonde leefstijl van de jeugd en af van reclame die verleidt tot ongezond gedrag of gokken. Gezonde voeding moet betaalbaarder worden.

Behoud van streekziekenhuizen

NSC vindt het belangrijk dat de zorg beschikbaar is voor iedereen in elke regio. De partij keert zich tegen concentratie en schaalvergroting in de zorg en zet zich in voor het behoud van streekziekenhuizen. “Niet-complexe ziekenhuiszorg, zoals de meeste SEH’s, verloskunde en poliklinieken, kan het meest doelmatig op regionale schaal worden georganiseerd”, staat in het verkiezingsprogramma.

Solidair systeem

NSC maakt zich zorgen om de financiële prikkels in de zorg. Die zouden samenwerking en passende zorg belemmeren. Deze prikkels zouden minder moeten worden en gesprekken met de patiënten over een behandeling moeten worden beloond. Daarvoor zijn regionale afspraken nodig, waarbij NZa de leiding zou moeten krijgen. Ook moet de zorgautoriteit scherp toezien op voldoende gecontracteerde zorg.

NSC houdt vast aan de bekostiging van de zorg via premies en belastingen. Daarbij hoeft het eigen risico niet in één keer te worden betaald, maar per behandeling een deel. Ook wil de partij de groeiende groep van commerciële investeerders terugdringen.

Aanpak bureaucratie

Een te controlerende houding van de overheid, zorgverzekeraars en NZa heeft er volgens NSC voor gezorgd dat zorgprofessionals steeds minder uren met de patiënt bezig is. De registratielast moet daarom enorm verminderd worden. Het vertrouwen moet teruggegeven worden aan de zorgprofessional.

Ook mogen cliënten en patiënten geen last hebben van ‘bureaucratische schotten’ als het gaat om de organisatie en financiering van de zorg. NSC wil dat zorgaanbieders integraal zorg bieden, over de grenzen van verschillende wetten en financiering heen. Een knooppunt georganiseerd door de zorgaanbieders waar alle woon- en zorgvragen uit de regio bij elkaar komen moet daarvoor een oplossing bieden. Dat idee lijkt op de zorgcoördinatiecentra, een van de speerpunten van demissionair minister Kuipers van VWS.

Meer professionals in directe zorg

Verder wil NSC de zij-instroom en herintreders in de zorg bevorderen, de uitstroom verminderen door meer loopbaanperspectief en moeten werkgevers meer aandacht hebben voor goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.