NTvG lanceert chatbot om informatie te ontsluiten

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) laat bezoekers van de site via een chatbot open vragen stellen. Het GPT-taalmodel doorzoekt de informatie op de site en genereert op basis daarvan de antwoorden.

AskNTvG heet de chatbot die het tijdschrift heeft gelanceerd. Het large language model achter de nieuwe functionaliteit – dat ook achter het bekende ChatGPT zit – is getraind op de database van NTvG-artikelen. De chatbot geeft aan waar bepaalde informatie vandaan komt.

Vragen stellen

“Welke woorden kun je tegen een patiënt beter niet gebruiken?” of “Komt dengue in Nederland voor?”, geeft hoofdredacteur Marcel Olde Rikkert als voorbeelden in een LinkedIn-bericht waarin hij de toepassing aankondigt. “AskNTVG vertelt het meteen, maar kan ook helpen een differentiaal diagnose op te stellen als je enkele symptomen invoert. En als askNTVG het niet weet, zegt deze het ook.”

Lef

Volgens Olde Rikkert loopt NTvG hiermee voor op titels als Pubmed, Lancet, BMJ en NEJM. Ook getuigt het volgens hem van lef om AI hiervoor op dit moment in te zetten. “Wij zijn er ons van bewust dat we met askNTVG geen 100 procent betrouwbare antwoorden kunnen garanderen en hebben een disclaimer, die niet anders is dan voor onze andere teksten”, schrijft hij.