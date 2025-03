NU’91 en FBZ: definitief acties in ziekenhuizen

Wat de twee andere bonden doen is nog niet duidelijk. De bonden wezen vorige week gezamenlijk een laatste bod van de NVZ af. Binnenkort wordt helder hoe groot de eerste acties eruit zien en in welke ziekenhuizen ze plaatsvinden.

NU’91-voorzitter Femke Merel van Kooten: “Nu het ultimatum is verstreken, zijn acties onvermijdelijk en helaas noodzakelijk. Onbegrijpelijk dat werkgevers, in een sector waar de nood zo hoog is, het zo ver laten komen.”

Melkert: onze voorstellen waren goed

De NVZ heeft laten weten niet mee te willen gaan in de eisen die de bonden heeft gesteld in het ultimatum. De ziekenhuiswerkgevers nodigen de bonden uit de gesprekken over een nieuwe cao te hervatten. NVZ-voorzitter Ad Melkert: “De NVZ wil de sector aantrekkelijk houden voor alle medewerkers. Daarom hebben wij een goed voorstel neergelegd voor de medewerkers waarmee de koopkracht echt wordt verbeterd. Daarbovenop verhogen we onder meer de reiskostenvergoeding en de onregelmatigheidstoeslagen.

De bonden willen onder meer dit jaar 7 procent loonsverhoging, een ORT die wordt berekend over het hele uurloon, een vergoeding voor werken in onregelmatige dienst op zaterdagochtend, gratificatie van een kwart maandloon bij een dienstverband van vijf jaar en een kilometervergoeding van 23 cent.

Onder de cao voor ziekenhuizen vallen 220.000 medewerkers.

Dit bericht wordt vanmiddag aangevuld met reacties van de andere vakbonden.