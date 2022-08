NU’91 niet akkoord met cao-voorstel kraamzorg

Er zijn volgens NU’91 meerdere redenen waarom het resultaat niet geaccepteerd wordt. Salden: “Om te beginnen is er geen loonsverhoging over 2021 opgenomen. De looptijd van de nieuwe cao is van januari 2022 tot en met juni 2023. Je mist hierdoor een heel jaar waarin niets is gecompenseerd. De wachtdienstvergoeding zoals is voorgesteld, is te laag. En we missen afspraken over de generatieregeling.”

Oproep aan werkgevers

Salden: “Het wordt tijd dat eindelijk eens wordt ingezet op een salaris dat past bij de zwaarte en verantwoordelijkheden van het vak. Zeker gezien de hoge, maandelijkse lasten, waarvan we allemaal weten dat ze de afgelopen tijd enorm zijn toegenomen. Een kraamverzorgende moet aan het einde van de maand ook de hoge energierekening betalen. Wij roepen werkgevers daarom op om het akkoord dat er nu ligt te herzien en aan te passen.”