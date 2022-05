NU’91 positief over standpunt Kuipers inzake Wet BIG

Salden reageert daarmee op de brief van Kuipers aan de Tweede Kamer. Daarin neemt de minister geen duidelijke standpunten in, maar kondigt een reeks nieuwe onderzoeken aan over de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg. De brief is een reactie op onderzoek van adviesbureau Ecorys over de Wet BIG.

Salden vindt het goed dat er meer duidelijkheid komt over de voorbehouden handelingen en het inzetten op deskundigheidsbevordering. De minister kondigt een onafhankelijke adviescommissie aan die kijkt naar de lijst van voorbehouden handelingen en de toegankelijkheden van het opnemen van de beroepen in de Wet BIG. “Dat juichen we toe omdat er zo meer duidelijkheid ontstaat,” zegt de NU’91-voorzitter.

“Het doel van deze wet is de veiligheid van de patiënt. NU’91 gaf al eerder aan dat onwenselijk en oneigenlijk gebruik van het BIG-register een halt moet worden toegeroepen. We zijn blij dat de minister dit erkent in zijn brief.”

Niet vastleggen

Salden vindt het ook goed dat Kuipers waarschijnlijk de deskundigheidsbevordering, als extra eis van periodieke registratie in de Wet BIG, niet wettelijk gaat vastleggen. Dit vanwege de administratieve lasten. “We zijn blij dat de minister erkent dat een koppeling tussen een kwaliteitsregister en de herregistratie binnen de Wet BIG niet noodzakelijk is.”

NU’91 pleit al langer voor een onafhankelijke vorm van het vastleggen van bekwaamheden en deskundigheidsbevordering. Daarin is zeggenschap van de zorgprofessional een belangrijk punt. Salden: “We pleiten voor een persoonlijk bekwaamhedenportfolio waarvan de regie bij de zorgprofessional ligt. De minister onderschrijft daarmee in zijn brief wat wij als beroepsorganisatie willen.” (Foto: JoyImage / Getty Images / iStock)