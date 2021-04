NU’91: uitstel vaccinaties Janssen tegenslag zorgmedewerkers

“Dit is weer een tegenslag in het vaccinatiebeleid”, zegt vakbondsbestuurder Michel van Erp van NU’91. Hij reageert op het nieuws dat minister De Jonge (VWS) wacht met prikken met het vaccin van Janssen, totdat er meer bekend is over de veiligheid ervan.

“Deze vaccins zouden met spoed ingezet worden voor verpleegkundigen in de ziekenhuizen, die nog steeds voor een groot deel ongevaccineerd hun werk moeten doen. Er moet nu daadkracht worden getoond en er moet direct een besluit worden genomen om met Pfizer en Moderna zo snel mogelijk deze groepen te gaan vaccineren”, aldus Van Erp.

Dat is volgens hem belangrijk om de druk van de zorg af te halen. “Het is niet meer te doen, het water staat mensen aan de lippen. We kunnen nu niet weer met een verhaal aankomen: jullie zullen weer moeten wachten. Dat gaat ten koste van de zorg”, vindt Van Erp.

Volgens hem is de situatie in ziekenhuizen nu veel erger dan een jaar geleden. “Mensen hebben zoveel gegeven van zichzelf het afgelopen jaar, dat houdt gewoon op. Ze trekken dit psychisch en lichamelijk niet meer. Ik krijg dagelijks berichtjes van mensen op ic-afdelingen en Covid-afdelingen, de tranen schieten in je ogen als je dat ziet. Mensen zijn gewoon aan het einde van hun Latijn”.