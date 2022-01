NU’91: verpleegkundige trekt aan kortste eind in nieuwe cao ziekenhuizen

NU’91 gaat niet akkoord met de nieuwe cao voor de ziekenhuizen. Heikel punt is de structurele loonsverhoging. Volgens de vakbond gaan verpleegkundigen en verzorgenden er minder op vooruit dan andere beroepsgroepen in het ziekenhuis. “We kunnen daarom niet met dit voorstel akkoord gaan”, aldus voorzitter Stella Salden.

Vanuit werkgevers wordt een structurele loonsverhoging van 2 procent over negentien maanden aangeboden. Dit komt neer op 1,3 procent op jaarbasis, rekent de vakbond voor. “Hierdoor gaat een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden er minder op vooruit dan andere groepen in de ziekenhuizen.”

Volstrekt onbegrijpelijk

“Tijdens de pandemie is, en wordt nog steeds, het uiterste van de verpleegkundigen en verzorgenden gevraagd”, vervolgt Salden. “Toch staan zij nu weer achteraan. Het is tijd voor een passende waardering. Vanuit de politiek klinkt al langere tijd het geluid om de salarissen van zorgprofessionals structureel te verhogen. Het is voor ons daarom volstrekt onbegrijpelijk dat dit het maximale is wat de werkgevers willen bieden. Als wij onze zorgprofessionals willen behouden – en nieuwe mensen willen aantrekken – dan moet er nu iets gebeuren. Wij gaan daarom met onze leden in gesprek om te bekijken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.”

Onverwacht akkoord

Vakbonden FNV en CNV sloten donderdagavond onverwacht een nieuw cao-akkoord met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Medewerkers krijgen een loonsverhoging tot 10 procent en een eenmalige uitkering van 250 euro. De nieuwe cao loopt tot en met 31 januari 2023. Op 1 januari 2022 gaan de lonen ten minste 2 procent omhoog, zo staat in de afspraken. Doordat er een minimum van 90 euro is afgesproken, komt dat neer op zeker 3 procent voor iedereen tot en met schaal 60.