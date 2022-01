Nieuwe cao ziekenhuizen: meer loon en eenmalige uitkering

Op 1 januari 2022 gaan de lonen tenminste 2 procent omhoog, zo staat in de afspraken. Doordat er een minimum van 90 euro is afgesproken, komt dat neer op zeker 3 procent voor iedereen tot en met schaal 60. Middengroepen gaan er nog meer op vooruit om de achterstand ten opzichte van de markt te corrigeren. Ook het minimumloon gaat omhoog naar 13 euro per uur. In de maand na het definitieve akkoord komt daar voor iedereen een eenmalige uitkering van 250 euro bij.

10 procent

FNV Zorg & Welzijn meldt dat afhankelijk van de schaal, functie, diensten en werkzaamheden die een medewerker verricht, een waardering wordt toegekend. Bestuurder Elise Merlijn: “We hebben zowel afspraken in centen als procenten gemaakt. Dat betekent dat de werknemers aan de onderkant en middengroepen, ‘de handen aan het bed’, de laboranten en de mensen op de operatiekamer er tussen de 4 en 10 procent op vooruit gaan.”

Onregelmatig werken

Daarnaast wordt onregelmatig werken beter beloond. Voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten wordt de vergoeding verdubbeld. Ook de regeling voor de onregelmatigheidstoeslag wordt verbeterd. Voor de duurzame inzetbaarheid zijn er afspraken gemaakt over generatiebeleid. Er zijn ouderenregelingen om het stoppen in zware beroepen en minder werken aan het eind van de loopbaan makkelijker te maken.

Acties van de baan

De onderhandelingen sleepten zich maandenlang voort en de vakbonden dreigden met nieuwe acties als een akkoord zou uitblijven. De bonden vroegen Die lijken nu dus van de baan. “In deze tijd actievoeren in ziekenhuizen is iets dat eigenlijk niemand wil”, zegt CNV-bestuurder Joost Veldt. De vakbondsman hecht ook belang aan specifieke aandacht voor jonge werknemers “zodat die een goede start kunnen maken en er minder uitstroom van jongeren plaatsvindt”.

NU’91

NU’91, de grootste beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, gaat niet akkoord met het voorstel. Stella Salden, voorzitter van NU’91: “Tijdens de pandemie is, en wordt nog steeds, het uiterste van de verpleegkundigen en verzorgenden gevraagd. Toch staan zij nu weer achteraan. Het is tijd voor een passende waardering.”