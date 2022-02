NU’91: Werf geen verpleegkundig personeel uit arme landen

Zorginstellingen moeten geen verpleegkundig personeel werven in arme landen, vindt vakbond NU’91. Uit onderzoek van de International Council of Nurses (ICN) blijkt dat het tekort aan zorgpersoneel in arme landen te groot wordt, aldus NU’91. “Zo groot, dat de zorg in die landen ontwricht wordt.”

Dit weekend berichtte Nieuwsuur over de plannen om verpleegkundigen te halen uit onder meer de Filipijnen. Bijvoorbeeld het Zuyderland ziekenhuis is hierover in egsprek met wervingsbureau Otto Workforce. Eerder zijn enkele Indonesische werkstudenten aan de slag gegaan bij onder meer Woonzorg Flevoland. Buiten Nederland speelt dit vooral een grote rol in Angelsaksische landen, waar de taalbarrière veel minder groot is.

Meer zorgprofessionals

De boodschap is dat in landen zoals Indonesië en de Filipijnen veel meer zorgprofessionals zijn dan in Nederland met een minder vergrijsde bevolking. Door hier aan de slag te kunnen, krijgen de verpleegkundigen een hoger loon en werkervaring.

Tekort zorgpersoneel

Volgens NU’91-voorzitter Stella Salden wordt in deze positieve benadering alleen vergeten dat het tekort aan zorgpersoneel in arme landen het grootst is. “Voor de uitbraak van het coronavirus kwamen we wereldwijd zes miljoen verpleegkundigen tekort. In lage- en middeninkomenslanden bedroeg het tekort toen 5,4 miljoen, negentig procent van het totale tekort dus. Als nog meer zorgpersoneel uit deze landen verdwijnt, wordt het zorgsysteem in arme landen ontwricht”, aldus de vakbond.