NVIC: bij beddentekort geen matig kwetsbare ouderen op IC

Als er een tekort aan bedden op de IC is, dan worden matig kwetsbare ouderen niet opgenomen, meldt de NOS. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in een nieuwe versie van het draaiboek pandemie deel 1. Het betekent een uitbreiding van de groep die bij beddentekort niet op de IC terecht kan.

Het draaiboek is opgesteld als houvast voor artsen die daardoor landelijk één lijn kunnen trekken. Het treedt alleen in werking als de fase 3 (de crisiszorg-fase) is uitgeroepen. Op die moment wordt dus iedereen die zorg nodig heeft opgenomen op de IC.

Hulp bij activiteiten

In een eerdere versie van het draaiboek staat dat alleen ouderen die volledig afhankelijk van anderen zijn niet op de IC worden opgenomen als daar te weinig beschikbare plekken zijn. Onder ‘matig kwetsbare ouderen’, waar in het nieuwe draaiboek sprake van is, vallen ouderen die hulp nodig hebben bij activiteiten bij buitenshuis.

Omstreden

Alleen zelfredzame en vitale ouderen kunnen dus bij schaarste nog steeds op de IC terecht. Die reden hiervoor is dat zij de beste kans hebben om goed de behandeling te komen. Toch is de bepaling niet onomstreden. Minister Van Rijn (Medische Zorg) is tegen leeftijdsselectie en wil die mogelijk bij wet verbieden.