NVJ tegen IGJ: PowNed-documentaire is geen commercial

Hij zegt dit in reactie op de waarschuwing die Omroep PowNed kreeg over het programma PowNed of View: De Prikpen, over het omstreden middel Ozempic. Het risico zou zijn dat de documentaire reclame zou maken voor het middel.

Teleurgesteld

Het is sowieso onduidelijk wat zich nou heeft voorgevallen. Volgens de omroep zou de IGJ hebben gedreigd met een dwangsom als de documentaire zou worden uitgezonden. Maar de inspectie geeft aan alleen te hebben gewaarschuwd.

“We zijn verbaasd en teleurgesteld dat wordt gesuggereerd dat een journalistieke productie op één lijn wordt gesteld met een commercial”, stelt Teixeira.