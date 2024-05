Onenigheid IGJ over tv-uitzending PowNed

IGJ heeft omroep PowNed aangesproken op het programma Powned of View: ‘De Prikpen’ zonder deze gezien te hebben. Een woordvoerder laat weten dat de omroep alleen werd benaderd op basis van de vooraankondiging. In de documentaire spuit tv-maker Filemon Wesselink Ozempic bij zichzelf in om te kijken hoeveel kilo hij ermee kan afvallen.

“We hebben de omroep uitgelegd wat de regels zijn voor reclames voor geneesmiddelen”, legt een woordvoerder van IGJ uit. “We hebben uitgelegd dat het een grijs gebied kan zijn.” Wat betreft IGJ zou PowNed de documentaire gewoon uit kunnen zenden. De omroep maakte dinsdag bekend hiervan af te zien, omdat de Inspectie zou dreigen met een dwangsom. De Inspectie ontkende dit dinsdagavond.

‘Idiote boete’

PowNed-baas Dominique Weesie laat woensdag weten dat het “wel erg gemakkelijk gezegd is door de Inspectie. Je mag alles van ze uitzenden. Maar pas achteraf testen ze of een programma in hun ogen wel of niet over de schreef is gegaan. Dan krijgen we alsnog een idiote boete opgelegd.”

Weesie bood tijdens het gesprek met IGJ ook aan dat de Inspectie het hele programma van tevoren mocht zien. Maar hier ging de Inspectie niet op in, aldus Weesie. Een woordvoerder van IGJ kon woensdag niet zeggen of de Inspectie, na alle ophef, alsnog van dit aanbod gebruik wil maken. (ANP)