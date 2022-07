NVZ-directeur Sander Gerritsen nieuwe bestuurder Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bij het JBZ gaat het Gerritsen samen met bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting de raad van bestuur vormen. Gerritsen volgt Marcel Visser op, die per 1 augustus start als interim-bestuurder van het Máxima Medisch Centrum. De procedure om te komen tot een definitieve invulling van de vacature die hiermee in de raad van bestuur is ontstaan, is reeds gestart.

Gemeentesecretaris

Voor zijn functie bij de NVZ was Sander Gerritsen onder andere directeur Thema Dijkzigt bij het Erasmus MC en gemeentesecretaris bij de gemeente Arnhem. Hij vervult naast zijn functie bij de NVZ diverse toezichthoudende rollen.

Samenwerking boven concurrentie

NVZ-voorzitter Ad Melkert feliciteert Gerritsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Sanders motivatie om het publiek belang voorop te stellen en zijn betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de NVZ-leden, zeker ook in de zeer complexe covid-omstandigheden, zijn van blijvende waarde. Door samenwerking boven concurrentie te stellen is het zorglandschap sterk aan het veranderen, in het belang van de patiënt en de burger.”