NVZ: dit jaar een derde minder polikliniekbezoeken

Ruim 28 procent van de poliklinische consulten bij NVZ-ziekenhuizen vond in afgelopen jaar op afstand plaats. De doelstelling van een kwart minder fysieke polikliniekconsulten ten opzichte van 2019 werd daarmee overtroffen. Voorbeelden van zorg op afstand zijn bellen, beeldbellen, telemonitoring, teledermatologie en schriftelijke consulten. Hiervan namen met name beeldbellen en telemonitoring het afgelopen jaar een hoge vlucht, blijkt uit de cijfers in de factsheet.

Doelen opgeschroefd

Dat is reden waarom de doelstelling voor 2022 is opgeschroefd naar 30 procent minder polikliniekbezoeken. Ook heeft de NVZ nu specifieke ambities voor beeldbellen en telemonitoring geformuleerd. Eind dit jaar moet elk aangesloten ziekenhuis beeldbellen en minimaal één vorm van telemonitoring aanbieden.