NVZ: Grote meerderheid ziekenhuizen ziet passende zorg als speerpunt

Negen van de tien ziekenhuizen hebben passende zorg opgenomen in hun strategie. Dat zeggen ze althans in een peiling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onder haar leden.

Passende zorg is geen nieuw begrip binnen de medisch-specialistische zorg, benadrukt de NVZ. Al jaren houden artsen en anderen zich binnen de medisch-specialistische zorg zich met het onderwerp bezig. De urgentie die de Nederlandse ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra ervaren op het onderwerp passende zorg, wordt gewaardeerd met een 8,5.

Vooruitgang

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) zijn afspraken gemaakt om passende zorg verder te versterken, zodat kwaliteit en toegankelijkheid behouden blijven. De NVZ onderzocht in hoeverre ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra hiermee bezig zijn en op welke thema’s de meeste vooruitgang wordt geboekt.

En met bovenstaande uitkomsten, aldus de NVZ, is de vraag niet zozeer óf ziekenhuizen hiermee aan de slag willen, maar hoe zij hierin het beste kunnen worden ondersteund en welke randvoorwaarden hiervoor nog ontbreken.

Brede aandacht

Vrijwel alle deelnemende instellingen (97 procent) werken actief aan ‘juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) en aan een goede en veilige werkomgeving voor zorgprofessionals. Ook de thema’s samen beslissen (89 procent) en waardegedreven zorg (85 procent) krijgen brede aandacht. Alleen leefstijl en preventie blijft achter: 56 procent van de instellingen richt zich hier momenteel actief op.

ZE&GG

Het landelijke programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) wordt het meest genoemd als hulpmiddel bij passende zorg. Het programma ondersteunt ziekenhuizen bij het aanbieden van juiste zorg en het terugdringen van behandelingen die niet bewezen effectief zijn. Ook de regioplannen en transformatieplannen die in alle zorgkantoorregio’s zijn opgesteld, worden gezien als belangrijke stimulans. Dit sluit aan bij de uitkomst van een eerdere NVZ-peiling, waarin ziekenhuizen aangaven dat regionale samenwerking de afgelopen jaren merkbaar is verbeterd.

Knelpunt

Het grootste obstakel voor passende zorg dat de NVZ-leden ervaren is het ontbreken van passende bekostiging. Uit de peiling blijkt dat 83 procent van de projecten uit eigen middelen wordt gefinancierd. Daarnaast wordt 50 procent mede mogelijk gemaakt met transformatiemiddelen en wordt 32 procent bekostigd via contracten met zorgverzekeraars. Andere genoemde knelpunten zijn digitalisering en gegevensuitwisseling, en het gebrek aan tijd en personeel.